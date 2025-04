O Manchester United não participará no Mundial de Clubes, mas terá agenda preenchida na mesma já depois do término da Premier League. Já praticamente sem possibilidades de se apurar para as competições europeias, o clube procurou uma fonte de receitas através de digressões.

Nesta terça-feira, o emblema confirmou que vai jogar na Malásia no dia 28 de maio e em Hong Kong no dia 30, pouco tempo depois do final da Premier League. O último embate é contra o Aston Villa, no dia 25 de maio.

O United vai enfrentar uma seleção All Stars asiática no Estádio Nacional Bukit Jalil, com capacidade para 84 mil pessoas, em Kuala Lumpur, antes de viajar para jogar contra a seleção de Hong Kong, da China, no Estádio de Hong Kong, que pode receber até 40 mil espetadores.

O clube visitou Kuala Lumpur pela última vez em 2009 e Hong Kong em 2013. Omar Berrada, diretor executivo do Manchester United, afirmou aos meios do clube que estes jogos «geram receitas adicionais significativas que ajudam a fortalecer o clube, permitindo-nos continuar a investir no sucesso em campo».

Já depois das férias, em julho, Ruben Amorim e companhia terão jogos de preparação nos Estados Unidos da América com a Premier League Summer Series e ainda um duelo com o Leeds United em Estocolmo.