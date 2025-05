Carlo Ancelotti, recém-anunciado selecionador do Brasil, assistiu ao Flamengo-Deportivo Táchira da Taça Libertadores, na madrugada desta sexta-feira. Um jogo em que a equipa orientada por Filipe Luís venceu por um 1-0, mas que teve motivos de notícia também nos camarotes.

José Boto, português que é diretor desportivo do Flamengo desde dezembro, viu o jogo junto de Ancelotti e ofereceu-lhe uma camisola personalizada no final do encontro, com o número dez e o nome do técnico.

Ancelotti divulgou recentemente a sua primeira convocatória enquanto selecionador, nesta nova aventura. Também viu ao vivo o Botafogo, de Renato Paiva, um dia antes.