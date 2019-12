Cristiano Ronaldo está na equipa da década para a France Football que este domingo divulgou o melhor onze com base na presença dos jogadores nos últimos dez anos no top-ten da Bola de Ouro. Um critério que coloca Iker Casillas como titular nesta equipa de luxo.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, com nove presenças cada no top-ten desde 2010, eram as presenças mais óbvias neste onze, mas as escolhas dos defesas, por exemplo, foram mais complicadas e, nestes casos, a revista francesa recorreu também aos títulos conquistados pelos jogadores para definir a equipa da década.

Iker Casillas, por exemplo, soma apenas três presenças no top-tem da Bola de Ouro (2010, 2011 e 2012), mas nesse período foi campeão do Mundo e campeão da Europa, além de ter conquistado uma Liga dos Campeões em 2014.

No ataque foi mais fácil. Lionel Messi, com seis Bolas de Ouro, e Cristiano Ronaldo, com cinco, tinham lugar garantido e formaram um tridente com Neymar que conta com seis presenças no top-tem nos últimos anos.

Confira na galeria o onze eleito pelo France Football