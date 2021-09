Antoine Griezmann já treina no Atlético de Madrid. O avançado francês regressou esta quarta-feira ao clube, foi apresentado oficialmente e mereceu até um grande abraço de Simeone, ele que foi uma estrela de grandes vitórias da equipa orientada pelo treinador argentino, antes de sair para o Barcelona.

Na sessão fotográfica que marcou o regresso do avançado aos colchoneros, houve um pormenor que captou as atenções. O atacante francês costuma vestir a camisola 7 em todas as equipas por onde passa: é o 7 na seleção francesa, foi o 7 no Barcelona e, sobretudo, deu nas vistas com essa camisola na primeira passagem por Madrid.

Desta vez, porém, Griezmann envergará o número 8. A camisola 7, essa, continuará a ser usada por João Félix. Depois de muitos rumores em torno de uma eventual saída do jovem português, será sinal de que o Atlético conta com Félix para o futuro?