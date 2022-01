Poucos dias depois de ter sido vítima de um violento e traumatizante assalto, João Cancelo foi titular na equipa do Manchester City que jogou em Londres, frente ao Arsenal. Uma prova de que Guardiola não abdica do internacional português.

O lateral entrou em campo, no entanto, com as marcas do assalto ainda no rosto, sobretudo por cima do olho, zona em que teve de ser suturado com alguns pontos.