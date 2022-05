Mais de 500 jogos e com passagens por Benfica, Alverca, FC Porto, Dínamo Moscovo, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter, Colónia e Sporting, Maniche elegeu o seu onze ideal, constituído por antigos colegas de equipa e de seleção.



José Mourinho foi um dos treinadores que mais épocas trabalhou com o ex-internacional português. O antigo médio relatou um episódio vivido com o técnico aquando da mudança da Luz para as Antas.



«Não começámos muito bem. No Benfica, ele colocou-me a correr à volta do campo, nos treinos. E depois disse: 'Em 40 minutos, só deste duas voltas - estás em muito, muito má forma'. Toda a gente se riu», contou à revista Four Four Two depois de ter elegido o «Special One» como o treinador para orientar a sua equipa perfeita.

Veja a equipa ideal de Maniche na galeria associada.