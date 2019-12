Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, felicitou Paulo Bento esta quinta-feora, depois do antigo selecionador ter conquistado a Taça do Este Asiático, o primeiro título como selecionador da Coreia do Sul.

Um título sustentado nas vitórias consecutivas sobre Hong Kong (2-0), China (1-0) e Japão (1-0).

«Felicito vivamente Paulo Bento pela conquista da Taça do Este Asiático. Com este triunfo, o Selecionador Nacional da Coreia do Sul valorizou, mais uma vez, o nome dos treinadores portugueses e do futebol nacional. Muitos Parabéns!», escreveu o máximo responsável pelo futebol português.