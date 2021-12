O Estrasburgo agonizou a crise do Bordéus, com uma goleada no Estádio La Meinau por 5-2, em jogo da 16.ª jornada da liga francesa. Em sentido contrário, o Monaco voltou às vitórias em Angers (3-1) e deu um salto significativo na classificação.

Começamos por mais uma derrocada do Bordéus que, sem Ricardo Mangas, mas com Fransérgio no meio-campo, foi atropelado na visita a Estrasburgo. Os girondinos até marcaram primeiro, logo aos 7 minutos, por Hwang, mas depois veio o descalabro. Ao intervalo, o Estrasburgo já vencia por 3-1, com golos de Thomasson (22m), Kevn Gameiro (43m, gp) e Ajorque (45m).

Logo a abrir a segunda parte, a equipa da casa, com um golo de Lienard, aumentou a vantagem para 4-1. Elis, a passe de Mensah, ainda reduziu a diferença, mas a última palavra foi mesmo do Estrasburgo, com Ajorque a bisar e a fixar o resultado final num pesado 5-2.

Com este resultado, o Estrasburgo sobe até ao sexto lugar, enquanto o Bordéus afunda-se no 18.º posto, apenas com mais um ponto do que Metz e Saint-Étienne que estão no último lugar.

Os Verts, outro histórico de França, também vai de mal a pior, desta vez com novo desaire em Brest (0-1). A equipa de Saint-Étienne está no fundo da classificação, com apenas 12 pontos em 16 jogos, já com 32 golos consentidos e apenas 17 marcados.

Melhor está o Monaco que, com Gelson Martins entre os titulares, foi a Angers vencer por 3-1. Bouadu (25m), Diop (45m) e Disasi (73m) marcaram pela equipa do principado, enquanto a equipa da casa não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, com um autogolo de Nuebel. Com este triunfo, os monegascos sobem até ao sétimo lugar e, com 23 pontos, voltam a ter a Europa à vsita.

Nos jogos já realizados desta quarta-feira, destaque ainda para a vitória do Montpellier em Metz (3-1) e para o triunfo do Troyes sobre o Lorient (2-0).