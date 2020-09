O Lyon, com Anthony Lopes a titular, empatou esta sexta-feira no terreno do Bordéus, 0-0, no arranque da jornada três da Liga francesa.

Apesar dos 20 remates e do maior domínio, a equipa do guarda-redes português não conseguiu desfazer o nulo. Memphis Depay, avançado holandês que tem sido associado ao Barcelona, também esteve no onze de Rudi Garcia.

Com este resultado, o Bordéus sobe, à condição, ao segundo lugar do campeonato, com cinco pontos. O Lyon segue logo atrás com quatro pontos, mas também menos um jogo.