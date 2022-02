O Lyon recebeu e venceu esta noite o Nice, por 2-0, num jogo referente à 24.ª jornada do campeonato francês.

Com Anthony Lopes a titular na baliza, a equipa da casa adiantou-se no marcador logo aos oito minutos, com um golo do avançado francês Moussa Dembelé, de penálti.

Na segunda parte, aos 52 minutos, Tanguy Ndombélé assistiu Toko Ekambi para o 2-0 final.

Com este resultado, o Lyon sobe ao sexto lugar da Ligue 1, com 37 pontos, menos cinco do que o Nice, terceiro classificado.