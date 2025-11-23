Pelo quarto jogo consecutivo, o Lyon de Paulo Fonseca perdeu pontos. A equipa do Sul de França empatou fora de casa com o Auxerre, a zeros.

E, na realidade, o Lyon podia ter ainda menos sorte já que o Auxerre teve um golo anulado e um penálti falhado na primeira parte. Matondo e Sinayoko foram os azarados.

Afonso Moreira e Mathys de Carvalho, internacionais jovens por Portugal, atuaram pelo Lyon. O primeiro como titular, o segundo suplente.

Este jogo agrava a crise da equipa orientada por Paulo Fonseca, que termina a suspensão de nove meses no dia 30 deste mês.

O Lyon fica em sexto lugar, com 21 pontos, a um do Estrasburgo, que está em quarto. O Auxerre soma um ponto valioso para tentar sair do último lugar da tabela, com oito pontos somados.