Num dos principais duelos da Liga francesa, no grande dérbi do sul de França, o Lyon de Paulo Fonseca bateu por 1-0 o Marselha, neste domingo. 

O duelo começou mal para os marselheses, com uma expulsão de Egan-Riley, por vermelho direto, logo aos 29 minutos. Já aos 87 minutos, quando os visitantes já pensavam que iam retirar um ponto do encontro, mesmo em inferioridade numérica, surgiu o golo dos homens da casa.

Leonardo Balerdi marcou um auto-golo infeliz, na tentativa de cortar um ataque na pequena área, e permitiu ao Lyon celebrar o 1-0. Afonso Moreira, ex-Sporting, já estava em campo. 

O Lyon só conhece o sabor da vitória neste arranque, com três triunfos em três jogos. Já o Marselha fica com os mesmos três pontos. 

Ainda no sul de França, o Mónaco bateu o Estrasburgo por 3-2. Rafael Luís e Diego Moreira, dois ex-Benfica, foram titulares do lado dos alsacianos. Akliouche, Balogun e Minamino (90+6m) fizeram os golos da vitória. 

Bakwa e Panichelli ainda deram esperanças aos visitantes, aos 73m e 76m. Ambas as equipas ficam com seis pontos.

Noutros duelos da tarde, Angers e Rennes empataram a uma bola, Le Havre venceu o Nice (3-1) e o Paris FC bateu o Metz (3-2). 

RELACIONADOS
Rio Ave-Sp. Braga, 2-2 (destaques)
Santa Clara-Estrela da Amadora, 0-0 (crónica)
Rio Ave-Sp. Braga, 2-2 (crónica)
Alverca-Benfica, 1-2 (destaques)