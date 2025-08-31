França: Lyon de Paulo Fonseca vence Marselha, Mónaco bate Estrasburgo
Equipa orientada pelo treinador português foi mais feliz no clássico
Num dos principais duelos da Liga francesa, no grande dérbi do sul de França, o Lyon de Paulo Fonseca bateu por 1-0 o Marselha, neste domingo.
O duelo começou mal para os marselheses, com uma expulsão de Egan-Riley, por vermelho direto, logo aos 29 minutos. Já aos 87 minutos, quando os visitantes já pensavam que iam retirar um ponto do encontro, mesmo em inferioridade numérica, surgiu o golo dos homens da casa.
Leonardo Balerdi marcou um auto-golo infeliz, na tentativa de cortar um ataque na pequena área, e permitiu ao Lyon celebrar o 1-0. Afonso Moreira, ex-Sporting, já estava em campo.
O Lyon só conhece o sabor da vitória neste arranque, com três triunfos em três jogos. Já o Marselha fica com os mesmos três pontos.
Ainda no sul de França, o Mónaco bateu o Estrasburgo por 3-2. Rafael Luís e Diego Moreira, dois ex-Benfica, foram titulares do lado dos alsacianos. Akliouche, Balogun e Minamino (90+6m) fizeram os golos da vitória.
Bakwa e Panichelli ainda deram esperanças aos visitantes, aos 73m e 76m. Ambas as equipas ficam com seis pontos.
Noutros duelos da tarde, Angers e Rennes empataram a uma bola, Le Havre venceu o Nice (3-1) e o Paris FC bateu o Metz (3-2).