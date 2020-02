O Lyon não foi além de um empate sem golos na receção ao Amiens, em jogo da 23.ª jornada da liga francesa, e volta a afastar-se da luta pelos lugares que dão acesso às competições europeias. Numa tarde com quatro empates em seis jogos, o Bordéus de Paulo Sousa também levou apenas um ponto da visita a Brest (1-1).

Cada vez que parece estar a embalar, o Lyon engasga-se e volta a perder pontos. Depois dos triunfos sobre o Bordéus (2-1) e Toulouse (3-0), o Olympique perdeu com o Nice (1-2) e, já esta quarta-feira, voltou a mostrar-se inofensivo na receção ao Amiens (0-0). A equipa comandada por Rudi Garcia segue, assim, no sexto lugar, a quatro pontos do Lille que ocupa o último lugar de acesso à Europa.

Ainda mais abaixo na classificação está o Bordéus de Paulo Sousa que, depois de empatar com o Marselha de André Villas-Boas (0-0), cedeu agora novo empate na visita a Brest (1-1).

Os girondinos até entraram a ganhar, com um golo do sul-coreano Hwang Ui-Jo, marcado logo aos dez minutos. Já na segunda parte, a equipa da casa ficou reduzida a dez, por expulsão, com vermelho direto, de Castelletto, Em vantagem no marcador e em vantagem numérica, a equipa de Paulo Sousa acabou por deitar quase tudo a perder, a dez minutos do final, com um autogolo de Loris Benito. Um empate que afunda o Bordéus, que já andou lá por cima, no 12.º lugar.

