Num duelo com portugueses, o Montpellier venceu esta terça-feira na receção ao Lyon, por 2-1, em jogo atrasado da 1.ª jornada da Liga francesa.

Pedro Mendes foi titular na equipa da casa e viu Savanier bater pela primeira vez Anthony Lopes, guardião do Lyon, aos 38 minutos, de penálti.

Aos 44 minutos, a situação complicou-se ainda mais para a equipa visitante, já que o prodígio Houssem Aouar viu o vermelho direto.

A jogar com mais um, o Montpellier chegou ao 2-0 nos primeiros instantes da segunda parte, mais concretamente aos 59 minutos, novamente por Savanier.

O melhor que o Lyon conseguiu fazer foi reduzir para 2-1, aos 82 minutos, por Depay, também de penálti. Um minuto antes, Hilton havia sido expulso e tinha deixado as duas equipas novamente em igualdade numérica.

Com este resultado, o Montpellier subiu ao quinto lugar do campeonato, com seis pontos. Já o Lyon é 11.º, com quatro.