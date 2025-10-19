França: Nantes de Luís Castro derrotado em casa frente ao Lille
Félix Correia e André Gomes jogaram pelo forasteiros, Anthony Lopes foi titular na equipa da casa
Félix Correia e André Gomes jogaram pelo forasteiros, Anthony Lopes foi titular na equipa da casa
O Lille visitou e venceu (2-0) o Nantes do português Luís Castro numa partida a contar para a oitava jornada da Liga francesa. Félix Correia foi titular e André Gomes saltou do banco pelo Lille. Anthony Lopes jogou toda a partida pela equipa da casa.
Haraldsson (8m) e Igamane (89m) marcaram os golos que escreveu a história deste encontro. Com este triunfo, o Lille está na sexta posição, com 14 pontos. Já o Nantes, treinado pelo português, está acima da linha da água - 15.º com seis pontos.
O Lens confirmou o bom arranque de temporada e subiu ao quarto lugar da Liga. Na receção ao Paris FC, que contou com o ex-FC Porto Otávio de início, o triunfo sorriu à equipa da casa (2-1).
Edouard (17m) e Baidoo (64m) fizeram os golos do Lens. Lees-Melou (27m) fez o tento certeiro dos parisienses.
Com este triunfo (2-1), o Lens está na quarta posição com 16 pontos - a dois do líder Marselha. O Paris FC, por sua vez, é 11.º com dez pontos.
No empate (2-2) entre Rennes e Auxerre, Danny Namaso, avançado emprestado pelo FC Porto, abriu as contas do jogo logo aos oito minutos. O Rennes operou uma reviravolta com golos de Breel Embolo (18m) e Seko Fofana (56m).
Lassine Sinayoko restabeleceu o empate na parede através de uma grande realidade (72m). Com este empate (2-2), o Rennes está na nona posição com 11 pontos, enquanto que o Auxerre é 14.º com sete pontos.
Outros resultados:
Lorient 3-3 Brest
Toulouse 4-0 Metz