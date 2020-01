O Mónaco voltou a desiludir no campeonato francês, ao perder por 3-1 em casa, diante do Estrasburgo.

Com Gelson Martins e Gil Dias no onze dos monegascos – Adrien entrou na segunda parte – a equipa visitante chegou à vantagem por Ajorque, ainda na primeira parte.

No segundo tempo, o Estrasburgo ampliou a vantagem, graças aos golos de Thomasson e Stefan Mitrovic, central que já passou pelo Benfica.

Jovetic ainda reduziu aos 86m, mas os três pontos fugiram mesmo à equipa do Mónaco.

Nos outros jogos do dia no campeonato francês, destaque para o golo de Mama Baldé, ex-Sporting que, porém, não valeu de muito ao Dijon – com o benfiquista Cádiz a entrar na segunda parte -, que perdeu 2-1 em casa do Montpellier.

De resto, o Saint-Etienne venceu o Nimes por 2-1, resultado que também se registou no Brest-Amiens, enquanto o Reims perdeu em casa por 1-0 diante do Metz.