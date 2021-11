O Rennes goleou este domingo, em casa, o Lyon por 4-1, em jogo da 13.ª jornada da Liga Francesa, e tirou partido dos deslizes do Nice (0-1) e do Marselha (0-0) para reduzir a distância pontual na tabela classificativa.

Com o triunfo frente ao Lyon do guarda-redes português Anthony Lopes, o Rennes passou a somar 23 pontos e está na quinta posição, a um de Nice (terceiro) e Marselha (quarto), a dois do Lens (segundo) e a 12 do líder destacado PSG.

Já o Lyon´é sétimo classificado, com menos três pontos que o Rennes.

O triunfo do Rennes começou a ser construído aos 45 minutos, com um golo de Gaetan Laborde, de cabeça, após um canto. Na segunda parte, Traoré e Traeffert (por duas vezes) colocaram a equipa da casa a ganhar por 4-0, sendo que o Lyon não conseguiu melhor do que reduzir a desvantagem, já nos descontos do encontro, num penálti convertido por Lucas Paquétá.

O português Anthony Lopes foi titular na baliza do Lyon e sofreu quatro golos, mas foi também o culpado pela goleada do Rennes não ter assumido ainda números mais expressivos, tendo evitado o golo do adversário pelo menos em mais quatro ocasiões.