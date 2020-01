O extremo português do Valência, Gonçalo Guedes, está entre os 26 jogadores convocados pelo treinador Albert Celades para a Supertaça de Espanha.

É o regresso do internacional luso aos eleitos no clube espanhol, três meses após a última chamada no Valência, no duelo com o Alavés, a 5 de outubro, no qual foi suplente não utilizado. A última vez que Guedes tinha jogado pelo Valência foi no dia 2 do mesmo mês, ante o Ajax, para a Liga dos Campeões.

No final de 2019, na última semana, Guedes voltara em pleno aos treinos, após uma lesão anunciada após os jogos de Portugal ante Luxembugo e a Ucrânia, em meados de outubro. A última vez que o português jogou foi precisamente a 14 de outubro, ante os ucranianos, tendo depois sido anunciada uma lesão no tornozelo que o deixou de fora de competição.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

Entre os convocados está também o lateral-direito português Thierry Correia.

A Supertaça de Espanha joga-se entre 8 e 12 de janeiro, na Arábia Saudita. O Valência defronta o Real Madrid na primeira meia-final na quarta-feira (19h00). Na quinta-feira, jogam Barcelona e Atlético de Madrid.