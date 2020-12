Um golo do português André Simões, aos 80 minutos, evitou a vitória do Olympiakos, na visita ao rival AEK, em jogo em atraso da primeira jornada. O dérbi de Atenas acabou, de forma, empatado (1-1) e a equipa treinada pelo português Pedro Martins reforçou hoje a liderança do campeonato grego de futebol.

O Olympiakos, de resto, colocou-se na frente do marcados aos 55 minutos, quando Vrousai marcou, mas o tal golo de André Simões fez o empate final. Refira-se que, para além de André Simões, o AEK apresentou mais três portugueses: Hélder Lopes, Nélson Oliveira e Paulinho. Já pelo Olympiacos teve José Sá, Rúben Semedo e Tiago Silva no onze titular.

Com 12 jornadas disputadas na Grécia, o Olympiacks lidera, com 29 pontos, contra 26 do Aris, 24 do PAOK e 23 do AEK, sendo que estas quatro equipas ainda têm um jogo para acertar calendário.