A Comissão disciplinar da Liga grega decidiu retirar sete pontos ao PAOK. A decisão deste organismo está relacionada com a participação do presidente do campeão helénico, Ivan Savvidis, num outro emblema do mesmo campeonato: o Xanthi.

O conjunto orientado por Abel Ferreira, segundo classificado do campeonato, vê assim a sua pontuação cair dos 59 para os 52 pontos, ficando a 12 do líder Olympiakos, de Pedro Martins, numa altura em que se vai iniciar a fase final do campeonato.

Além do PAOK, o Xanthi também foi punido com 12 pontos, caindo do 9.º para o 13.º posto.

Ambos os clubes podem recorrer da decisão, num caso que foi tornado público pelo Olympiacos em dezembro do ano passado, tendo o clube de Pedro Martins acusado Ivan Savvidis de deter ações do Xanthi, através de elementos familiares. Esta medida, lembre-se, é ilegal na Grécia e é punível com descida de divisão.

De recordar que Savvidis é já um nome polémico no futebol grego, depois de ter sido suspenso durante três anos, em março de 2018, por ter entrado armado em campo.