O Olympiakos venceu este domingo o Ionikos por 1-0, em jogo da nona jornada e consolidou a liderança da Liga Grega, aproveitando o empate do AEK Atenas, que no sábado não foi além de um 2-2 no terreno do Apollon Smyrnis.

O avançado grego Georgios Masouras apontou, aos 19 minutos, o único golo da partida e garantiu o terceiro triunfo consecutivo da formação de Pedro Martins, que ainda não somou qualquer derrota no campeonato.

Os ex-portistas Oleg Reabciuk e Tiquinho Soares foram titulares na formação do treinador português, enquanto Rony Lopes ficou de fora dos convocados e Ruben Semedo continuado afastado do plantel.

O Olympiakos mantém assim a liderança da prova, agora com três pontos de vantagem sobre o AEK Atenas, sendo que as duas equipas se defrontam na próxima jornada, agendada para 21 de novembro, no terreno do AEK, num jogo que vale o primeiro lugar.