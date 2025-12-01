O Fulham, orientado pelo técnico português Marco Silva, recebe em Craven Cottage o Manchester City na terça-feira, pelas 19h30, em jogo da 14.ª jornada da Premier League inglesa. Um duelo entre duas equipas que têm treinadores experientes na competição.

Pep Guardiola, variadas vezes campeão, já conhece bem o trabalho de Marco Silva, técnico do Fulham desde 2021. Na antevisão ao duelo (que durou apenas dois minutos) o espanhol elogiou a formação londrina.

«O Marco está lá há muitos anos e sempre foi um adversário muito difícil. A organização deles é excecional e, a cada ano, ficam ainda melhores com a bola. É um adversário muito difícil. Vi os jogos deles contra o Chelsea, o Arsenal e o Sunderland e é sempre muito difícil para o adversário quebrar a defesa deles. Sempre foi assim neste belo estádio em Londres», disse Guardiola.

A tabela conta uma história ligeiramente diferente - o Manchester City é segundo classificado com 25 pontos, enquanto o Fulham soma 17 em 15.º lugar. Mas não é a primeira vez que Guardiola elogia Marco Silva - já o fez em 2024, dizendo que este era um «treinador de topo», ou em 2022, quando afirmou que o trabalho do luso no Fulham era «excecional».

Guardiola confirmou que Rodri não estará disponível para a viagem a Londres. Bernardo Silva e Gianluigi Donnarumma estão a um jogo de serem suspensos, depois de terem recebido quatro cartões amarelos nesta temporada.