Com a braçadeira de capitão, e no dia em que cumpriu o jogo 300 pelo Mancheter City, Ilkay Gundogan assinou uma exibição formidável na vitória do Manchester City no reduto do Everton (0-3).

Com Rúben Dias no onze, o líder da Premier League até sentiu dificuldades iniciais em Liverpool, mas o alemão desbloqueou o jogo com um notável golo de costas para a baliza (37m).

Apenas dois minutos depois, Gundogan apareceu pela esquerda e cruzou milimetricamente para a conclusão de cabeça de Haaland, que não tinha marcado nos dois jogos anteriores.

Já na segunda parte, Gundogan assinou o «bis» com um belo golo de livre direto (51m).

Bernardo Silva, que começou o jogo no banco de suplentes, provavelmente a pensar na receção ao Real Madrid, para a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, rendeu Gundogan ao minuto 78.

Rúben Dias foi substituído já em período de compensação, no dia do 26.º aniversário.

O Brentford bateu o West Ham, por 2-0, com golos de Mbeumo (20m) e Wissa (43m).