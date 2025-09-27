O Zalaegerszeg, treinado pelo português Nuno Campos, teve este sábado um dia em grande: goleou o Kazincbarcika por 5-0, naquela que foi a primeira vitória na Liga Húngara, e com isso deixou de imediato os lugares de descida.

Os brasileiros Maxsuell Alegria, João Victor e Daniel Lima fizeram os três primeiros golos, enquanto o húngaro Bence Kiss bisou e fixou o resultado final em 5-0. Isto num jogo em que o Zalaegerszeg jogou os últimos vinte minutos reduzido a dez jogadores, por expulsão de Diego Borges.

Refira-se que a goleada permitiu à equipa de Nuno Campos outra conquista: passou a ser o segundo melhor ataque da Liga Húngara, com 15 golos, só atrás do líder Paks, com 19 golos, e à frente de históricos como o Debrecen, Ferencvaros, MTK Budapeste, Upjest e Gyor.