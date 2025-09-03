INCRÍVEL: reforço do Crystal Palace copia despedida de Fábio Silva
Atletas despediram-se dos antigos clubes com a mesma mensagem, o que muda é o nome do clube e os emojis
Cópia, uso de um modelo linguagem ou... pura coincidência? Nunca saberemos. Por incrível que pareça, Chrisantus Uche, jogador que trocou o Getafe pelo Crystal Palace no final do mercado, utilizou o mesmo texto que Fábio Silva escreveu para os adeptos do Wolverhampton, após a mudança para o Borussia Dortmund.
As únicas coisas que mudam, em seis parágrafos, são o nome do clube... e os emojis utilizados. «Durante o tempo que passei aqui, cresci, aprendi e, acima de tudo, descobri o verdadeiro significado de família. Foi isso que o Wolves proporcionou-me», escreveu, há quatro dias, o avançado português. Já o médio nigeriano trocou a palavra «Wolves» por «Getafe», na terça-feira.
Uche, de 22 anos, cumpriu uma temporada ao serviço do clube espanhol e assinou por empréstimo com opção de compra pelo Crystal Palace. Já Fábio Silva deixou o Wolverhampton após cinco, onde marcou cinco golos em 72 jogos.
Eis a publicação em questão de Fábio Silva...
E, em seguida, a publicação de Chrisantus Uche: