Cópia, uso de um modelo linguagem ou... pura coincidência? Nunca saberemos. Por incrível que pareça, Chrisantus Uche, jogador que trocou o Getafe pelo Crystal Palace no final do mercado, utilizou o mesmo texto que Fábio Silva escreveu para os adeptos do Wolverhampton, após a mudança para o Borussia Dortmund.

As únicas coisas que mudam, em seis parágrafos, são o nome do clube... e os emojis utilizados. «Durante o tempo que passei aqui, cresci, aprendi e, acima de tudo, descobri o verdadeiro significado de família. Foi isso que o Wolves proporcionou-me», escreveu, há quatro dias, o avançado português. Já o médio nigeriano trocou a palavra «Wolves» por «Getafe», na terça-feira.

Uche, de 22 anos, cumpriu uma temporada ao serviço do clube espanhol e assinou por empréstimo com opção de compra pelo Crystal Palace. Já Fábio Silva deixou o Wolverhampton após cinco, onde marcou cinco golos em 72 jogos.

Eis a publicação em questão de Fábio Silva...

E, em seguida, a publicação de Chrisantus Uche: