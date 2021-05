O Everton comprometeu o apuramento para as competições europeias na próxima época, ao perder, contra todas as expectativas, por 1-0 em casa com o Sheffield United, «lanterna vermelha» da Premier League e condenado há várias semanas à descida de divisão.

O único golo do jogo foi apontado logo aos 7 minutos por intermédio de Daniel Jebbinson.

André Gomes começou o jogo no banco de suplentes e foi a jogo ao minuto 78, mas não conseguiu ajudar o conjunto de Carlo Ancelotti a mudar o rumo dos acontecimentos.

Com este resultado, o Everton é agora oitavo classificado na Premier League com 56 pontos, menos três do que o Tottenham e o West Ham, sexto e sétimo classificados, respetivamente.