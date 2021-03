Leeds e Chelsea não foram além de um nulo, neste sábado, em jogo da 28.ª jornada da Liga inglesa.

Não houve golos em Elland Road, mas ambas as equipas tiveram bolas no ferro: Luke Ayling quase dava vantagem ao Chelsea ao cortar um lance contra o colega Diego Llorente, mas a bola foi à barra, tal como sucedeu depois com uma tentativa de Tyler Roberts, desviada por Edouard Mendy.

O português Hélder Costa foi lançado por Marcelo Bielsa, treinador do Leeds, ao minuto 64.

O Chelsea atrasa-se na luta pelos lugares cimeiros da Premier League, ainda que Thomas Tuchel continue sem perder, ao fim de 12 jogos no comando dos «blues».