16 pontos de vantagem, e um jogo a menos. É este o conforto do Liverpool no topo da Premier League. A equipa de Jurgen Klopp tirou máximo proveito dos empates de Manchester City e Leicester, ao bater o Manchester United por 2-0.

FILME DO JOGO

Virgil van Dijk abriu a contagem logo ao minuto 14, com um cabeceamento na sequência de um pontapé de canto, e Salah fechou as contas ao terceiro e último minuto de compensação.

Os campeões europeus ainda colocaram a bola no fundo da baliza em mais duas ocasiões, ambas na primeira parte, mas sem contar. No primeiro caso (27m) o tento seria de Roberto Firmino, mas o VAR detetou uma falta de Van Dijk sobre De Dea. Ao minuto 36 foi Wijnaldum a balançar as redes, mas aí com o árbitro assistente a assinalar logo o fora de jogo (36m).

De Gea ainda desviou um remate de Henderson para o poste, já na segunda parte (50m), mas é justo referir que o Manchester United também criou algumas situações de perigo, sobretudo em transição. Andreas Pereira ficou a centímetros de desviar um cruzamento de Aaron Wan-Bissaka ao segundo poste, ainda antes do intervalo (42m), e Martial apareceu solto na área ao minuto 60, mas atirou com tanta força que a bola foi parar à bancada.

Mais eficaz, o Liverpool fez o 2-0 em contra-ataque, ao minuto 90+3, com Alisson a isolar Salah, que encerrou as contas do jogo.

De referir ainda que o português Diogo Dalot tinha entrado pouco antes, para o lugar de Luke Shaw (87m).

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO

Os golos do encontro: