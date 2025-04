O Manchester City teve mais uma tarde difícil numa época que tem sido mais complicada do que o habitual. A equipa orientada por Pep Guardiola venceu por 2-0 em Goodison Park, estádio mítico do Everton, mas só conseguiu marcar aos 85 minutos.

Em duelo da jornada 33 da Premier League, três portugueses jogaram de início pelo City. Rúben Dias, Matheus Nunes enquanto lateral-direito e Bernardo Silva no meio-campo ofensivo.

Os dois últimos participaram na jogada do primeiro golo, aos 85 minutos. Bernardo indicou o caminho a Matheus Nunes, no corredor direito, este arrancou, cruzou e no coração da área surgiu o lateral contrário, O'Reilly, para encostar.

Já aos 90+1m, Kovacic marcou o segundo num remate em esforço, à entrada da área, após passe de Ilkay Gundogan.

Do lado do Everton, o luso-guineense Beto foi suplente utilizado. João Virgínia não saiu do banco. O City soma agora 58 pontos, em quarto lugar. O Everton é 13.º, com 38 pontos.

Nos restantes jogos de início de tarde, o Brentford bateu o Brighton por 3-2, o Crystal Palace empatou a zeros com o Bournemouth e o West Ham empatou 1-1 com o Southampton.