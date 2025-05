O Fulham de Marco Silva venceu em casa do Brentford neste domingo, na penúltima jornada da Premier League, por 3-2. O treinador português bateu o recorde de pontos do clube na competição, atingindo 54.

Desta forma, Marco Silva faz melhor do que o registo do emblemático Roy Hodgson na edição 2008/09 e inscreveu o seu nome na história do clube londrino.

O ex-Benfica Raúl Jimenez marcou aos 16 minutos e pôs o Fulham na frente, de cabeça. O Brentford fez o 2-1 ainda durante a primeira parte com golos de Mbeumo e Wissa. Mbeumo ainda falhou uma grande penalidade.

Após algumas alterações, o Fulham passou para a frente na segunda metade com golos de Cairney e um tento estrondoso de Harry Wilson, de fora da área. O Brentford soma 55 pontos, na oitava posição. O Fulham tem menos um, em décimo posto.

Já o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo mantém e vivas as aspirações de jogar na Liga dos Campeões na próxima temporada, com uma vitória por 2-1 no terreno do West Ham, em Londres.

O Nottingham já sabe que vai jogar competições europeias, estando neste momento em sétimo posto (que dá acesso à Liga Conferência), com 65 pontos, mas com hipótese de ascender a lugares que de apuramento para a Champions e Liga Europa.

O jogo teve um momento de homenagem a Taiwo Awoniyi, com camisolas em homenagem ao jogador que esteve em coma induzido após colidir com um poste de baliza. Morgan Gibbs-White marcou aos 11 minutos e dedicou o golo ao colega.

O defesa Milenkovic alargou a vantagem da equipa de Nuno Espírito Santo aos 61m e Jarrod Bowen reduziu aos 86 minutos com um golo espetacular, de volley. O português Jota Silva foi suplente utilizado aos 90+5m. O West Ham fica com 40 pontos, em 15.º.