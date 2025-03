Continua o conto de fadas do Nottingham Forest na Premier League em 2024/25. Longe das previsões das casas apostas no início da temporada, a equipa de Nuno Espírito Santo segurou o terceiro lugar na tabela vencendo o Manchester City neste sábado (1-0).

O Manchester City alinhou com três internacionais portugueses de início. Matheus Nunes como lateral-direito, Rúben Dias enquanto defesa-central e Bernardo Silva no meio-campo. Matheus Nunes foi aquele que sentiu mais dificuldades e acabou substituído na segunda parte. Curiosamente, as bancadas do City Ground exibiram uma tarja em português no início do jogo.

A primeira parte teve poucos momentos de interesse, com o Nottingham a anular os intentos de Manchester City. Só aos 41 minutos é que os homens da casa tiveram o primeiro remate. Já o City teve a melhor chance por intermédio por Nico, aos 14 minutos, num remate forte que passou pouco ao lado.

Hudson-Odoi ameaçou o golo aos 67 minutos, com um remate defendido por Ederson contra o poste. Um golo foi suficiente, marcado já na reta final pelo mesmo Callum Hudson-Odoi. Gibbs White abriu na direita com um passe longo, Hudson-Odoi bateu o marcador e rematou para golo. As bancadas do estádio do Nottingham Forest entraram em delírio.

Assim, o Nottingham fica com 51 pontos, em terceiro lugar, alargando a distância para o Manchester City (4.º) em quatro pontos.