O West Ham, de Nuno Espírito Santo, precisou de ir a prolongamento para vencer, este sábado, em casa do Burton Albion (1-0) e avançar para os oitavos de final da Taça de Inglaterra.

Com Mateus Fernandes e Pablo fora da ficha de jogo, os «hammers» terminaram o tempo regulamentar sem desfazer o nulo diante de uma equipa do terceiro escalão e isto apesar de terem somado várias ocasiões de golo, sobretudo na segunda parte.

No entanto, aos cinco minutos do prolongamento, Crysencio Summerville apontou o golo que selou o apuramento do West Ham.

Freddie Potts ainda deixou a equipa de Nuno Espírito Santo em inferioridade numérica, ao ser expulso aos 101 minutos, mas o conjunto da Premier League segurou a vantagem.