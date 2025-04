O Wolverhampton de Vítor Pereira alcançou mais uma vitória, desta vez sobre o Tottenham, em casa, neste domingo. Os «Lobos» venceram por 4-2 num jogo que esteve praticamente controlado mas os «Spurs» estiveram perto do empate.

Com este triunfo, os Wolves venceram pela quarta vez consecutiva na Premier League, algo que não acontecia desde a época 1971/72, antes da era moderna da competição.

Além disso, é a primeira vez que a equipa fica acima do 17.º lugar nesta temporada, distanciando-se ainda mais da descida de divisão. Está em 16.º, em igualdade pontual com o 17.º (West Ham).

Os golos dos Wolves surgiram cedo, com o ala Ait-Nouri a abrir o marcador. Pouco depois, Djed Spence marcou um auto-golo azarado com algumas culpas de Vicario no cartório.

Antes do intervalo, o ex-Sporting Pablo Sarabia lesionou-se e foi substituído. Mathys Tel fez o 2-1 aos 59 minutos, mas logo a seguir Larsen voltou a colocar os Wolves com dois golos de vantagem.

Richarlison ainda fez o 3-2 aos 85 minutos, mas no minuto seguinte o colega de seleção Matheus Cunha fez o 4-2, sentenciando a partida.

O nome de Vítor Pereira foi entoado no final da partida e o técnico retribuiu o carinho. Nos outros jogos da tarde, o Chelsea empatou com o Ipswich Town (2-2) e o Liverpool venceu o West Ham (2-1).