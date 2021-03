O Hapoel Beer Sheva, de Miguel Vítor e Josué, garantiu este sábado o apuramento para o play-off do campeonato de Israel, depois de uma vitória por 2-0 que permitiu à equipa subir ao quinto lugar da classificação.

Esta tarde, o Hapoel Beer Sheva recebeu e venceu (2-0) o Bnei Yehuda Tel Aviv, com Miguel Vítor a cumprir os 90 minutos da partida (Josué, a cumprir castigo, ficou de fora). Tomer Yosefi fez os dois golos da partida.

O Hapoel Beer Sheva terminou assim a fase regular no quinto posto, com 37 pontos, e garantiu o apuramento para o play-off, no qual vai tentar subir pelo menos até ao terceiro posto: os três primeiros vão às competições europeias.