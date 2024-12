Paulo Fonseca e Rafael Leão continuam com dificuldades na Serie A italiana. O Milan empatou com o Génova em casa, em San Siro, num dia que devia ter sido de festa.

Os jogadores apresentaram-se com camisolas clássicas em evocação do 125.º aniversário do clube, cumprido nesta segunda-feira. Sem nomes nem patrocínios, as camisolas chamavam à atenção. Mas também os antigos jogadores que marcaram presença ajudaram à festa antes do jogo - Marco Van Basten ou Ruud Gullitt foram exemplos.

Porém, dentro de campo, o jogo foi tudo menos festivo para os adeptos da casa. Álvaro Morata acertou na barra, Rafael Leão (capitão) não fez a diferença e a equipa de Paulo Fonseca não consegue pontuar contra os rossoblù, que permanecem a dois pontos da zona de despromoção.

O português Vitinha entrou nos dez minutos finais pelo Génova, em detrimento de Mario Balotelli - o emblemático avançado aqueceu mas não entrou na partida por decisão de Patrick Vieira.

No fim do jogo, os adeptos do Milan não esconderam a revolta e vaiaram a equipa, que ganhou uma vez nos últimos cinco jogos. Os milaneses estão em oitavo lugar na tabela, com 23 pontos, já a uma distância considerável das competições europeias. O Génova está em 16.º, perto da despromoção.

Eis a assobiadela aos jogadores no final: