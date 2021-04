Dois portugueses já entraram em campo no sábado da Serie A italiana. E com sortes diferentes. Adrien Silva foi um dos melhores em campo na vitória da Sampdoria sobre o Hellas Verona por 3-1. Pedro Pereira, por seu lado, foi substituído ao intervalo e a Crotone perdeu mais uma vez.



No Samp-Verona, os visitantes até marcaram primeiro - por Darko Lazovic -, mas a reação dos homens de Génova foi fortíssimo. Jakub Jankto (46 minutos), Manolo Gabbiadini (73, de penálti) e Morten Thorsby (82) marcaram os golos da Sampdoria, com o último a nascer de um cruzamento de Adrien Silva na esquerda. Thorsby finalizou de cabeça.



Miguel Veloso não esteve na ficha de jogo do Hellas Verona.



O Crotone é que parece, em definitivo, condenado à descida. Na receção à Udinese, derrota por 1-2. Rodrigo De Paul fez os dois golos da equipa de Udine, aos 48 e 74, com o nosso bem conhecido Simy a marcar de penálti o único do Crotone, aos 68.



Simy, jogador do Portimonense de 2010 a 2013 e do Gil Vicente de 2013 a 2016, leva dez golos nos últimos sete jogos. E nem assim a sua equipa consegue sair do último lugar.



CLASSIFICAÇÃO DA SERIE A