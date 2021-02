A Roma de Paulo Fonseca, adversária do Sp. Braga nos oitavos de final da Liga Europa, não conseguiu melhor do que um nulo na visita ao Benevento, ganhando apenas um ponto ao Milan, derrotado no dérbi de Milão, e permitindo a aproximação da Atalanta e da Lazio na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Um jogo que acabou com elevada tensão, com o árbitro a assinalar uma grande penalidade favorável à Roma, a expulsar o treinador Filippo Inzaghi, por protestos, antes de voltar atrás e anular o penálti por fora de jogo de Pellegrini.

Muita emoção no final do jogo, mas a verdade é que os romanos acordaram tarde para o jogo, depois de uma primeira parte em que fizeram apenas três remates. Na segunda parte, a equipa de Paulo Fonseca continuou a sentir dificuldades em criar oportunidades, mesmo depois do adversário ficar reduzido a dez, aos 57 minutos, altura em que Kamil Glik viu um segundo cartão amarelo.

Com este nulo, a Roma segue no terceiro lugar da classificação da Série A, com 44 pontos, a cinco do Milan, mas com Atalanta (43 pontos), Lazio (43), Juventus (42) e Nápoles (40) bem próximos na luta por um dos quatro primeiros lugares.

Antes de regressar à Série A, a Roma vai receber o Sp. Braga na próxima quinta-feira, no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, depois de ter ganho o primeiro jogo, na Pedreira, por 2-0.