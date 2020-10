A Atalanta iniciou a fase de grupos da Liga dos Campeões da melhor forma, com uma goleada na Dinamarca frente ao Midtjylland (0-4), mas voltou a marcar passo na Serie A, averbando a segunda derrota consecutiva. A Sampdoria de Adrien Silva garantiu os três pontos em Bergamo (1-3).



Com o médio português como suplente não utilizado, a equipa visitante chegou à vantagem por intermédio de Fabio Quagliarella (13m), que viria ainda a falhar um castigo máximo em cima do intervalo. Morten Thorsby ampliou a margem ao minuto 59, a Atalanta ainda esboçou uma reação com um penálti cobrado por Duvan Zapata (80m) mas Jakub Jankto, ao cair do pano, fixou o resultado final.



A formação de Bergamo fica à condição no terceiro lugar, com nove pontos, os mesmos que a equipa orientada por Claudio Ranieri, quarta classificada, à espera dos restantes resultados da 5.ª jornada.