Desta vez Beto ficou em branco e a Udinese perdeu na visita a Empoli, por 1-3, em jogo da 16.ª jornada da Série A da liga italiana.

O avançado português, que a meio da semana tinha bisado frente à Lazio, voltou a ser titular e a equipa de Udine até marcou primeiro por Deulofeu, a passe de Success, aos 22 minutos, mas a equipa da casa reagiu em força na segunda parte.

Stojanovic empatou logo a abrir o segundo tempo, aos 49 minutos, e, dez minutos volvidos, Bajrami assinou a reviravolta antes de fazer a assistência para Pinamonti fixar o resultado final aos 78.

Um triunfo que catapultou o Empoli para o 11.º lugar da classificação, com 23 pontos, à frente da Udinese que está no 14.º posto com 16 pontos.