Beto. Quem mais?



A Udinese resgatou um ponto em Bergamo, ante a Atalanta, graças a um golo do português no período de descontos. O ex-Portimonense aproveitou uma saída em falso de Musso e cabeceou para o fundo da baliza.



Por essa altura, Gasperini já tinha sido expulso por protestos e o conjunto de Bergamo sofria para conservar a magra vantagem no marcador. De resto, a Atalanta foi superior na primeira parte e poderia ter chegado ao intervalo a ganhar não fosse o excesso de pontaria de Ilicic - acertou no poste.



A Udinese sentia dificuldades para criar perigo e ao mesmo tempo para travar o espetacular jogo da equipa de Gasperini. Acabou por ser Ruslan Malinovsky a quebrar a resistência do conjunto de Udine com uma bomba de fora da área.

Quando parecia que a Atalanta iria vencer e continuar a recuperação na tabela classificativa - poderia ter alcançado o quarto posto - surgiu o golo de Beto. O avançado luso marcou pelo terceiro jogo consecutivo e deu um ponto à Udinese, 13.ª colocada com dez pontos. Apesar do empate, a Atalanta alcançou a Roma no quarto lugar.



O golo de Beto: