Internacional
Há 1h e 8min
Itália: Bolonha de João Mário engata a segunda vitória consecutiva
Português titular no triunfo por 1-0 diante da Udinese
AC
Português titular no triunfo por 1-0 diante da Udinese
AC
O Bolonha continua a dar sinais de recuperação e, esta segunda-feira, venceu por 1-0 na receção à Udinese, em jogo da 26.ª jornada da Liga italiana.
Com João Mário a cumprir os 90 minutos, o Bolonha engatou a segunda vitória consecutiva no campeonato graças a um penálti convertido por Federico Bernardeschi (75m).
Este resultado permite ao Bolonha subir ao oitavo lugar, com 36 pontos, enquanto a Udinese é 11.º, com 32.
No outro jogo do dia, na batalha pela permanência, a Fiorentina recebeu e venceu o Pisa, por 1-0.
Moise Kean, logo aos 13 minutos, apontou o golo que decidiu a partida e permite ao conjunto «viola» deixar os lugares de despromoção.
A Fiorentina ocupa agora o 16.º posto, com 24 pontos, enquanto o Pisa é 19.º e penúltimo, com 15.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS