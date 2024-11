Havia muita expectativa em torno do grande Clássico da Serie A deste sábado, mas os adeptos foram presenteados com um... 0-0. AC Milan e Juventus não conseguiram marcar num duelo pasmacento, quase sem balizas.

Três portugueses estiveram em ação nesta partida - Francisco Conceição foi titular do lado juventino, tal como Rafael Leão pelo AC Milan. Paulo Fonseca esteve no banco de suplentes dos milaneses.

A Juventus adotou uma postura cautelosa na partida e pôs muitos homens a proteger a grande área. O único que ia criando perigo à baliza de Di Gregorio era Rafael Leão, com arrancadas. Numa delas, foi tocado dentro da grande área contrária e deixou-se cair. O árbitro não assinalou falta.

Com este resultado, o AC Milan perde mais uma vez fulgor na recuperação após um mau início de época. Soma 19 pontos em sétimo lugar, a nove da liderança. A Juventus perde a hipótese de subir vários lugares na tabela e fica em sexto posto, com 25 pontos, a três do líder Inter de Milão.