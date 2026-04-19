Itália: Francisco Conceição titular na vitória da Juventus
Vecchia Signora venceu o Bolonha
A Juventus venceu o Bolonha por 2-0, em jogo a contar para a 33.ª jornada da liga italiana. Francisco Conceição foi titular na equipa da casa, enquanto João Mário não saiu do banco do conjunto visitante.
Uma entrada forte permitiu à Vecchia Signora chegar à vantagem logo aos dois minutos. Kalulu cruzou para David que não desperdiçou e, de cabeça, abriu a contagem no marcador.
Na segunda parte, a Juventus continuou com o controlo das operações do jogo. Thuram, aos 57 minutos, dilatou a vantagem na partida para 2-0.
Com este resultado, a formação orientada por Luciano Spalletti permanece no quarto lugar, com 63 pontos. O Bolonha, por sua vez, é oitavo classificado, com 48 pontos.
Noutros resultados, o Génova, com Vitinha como suplente utilizado, bateu o Pisa por 2-1. O avançado ex-Sp. Braga entrou no encontro aos 78 minutos para o lugar de Amorim, médio ex-Alverca.
Com esta vitória, a equipa do avançado português ocupa o 13.º lugar, com 39 pontos. Já o Pisa, é último classificado, com 18 pontos.