A Lazio não foi além de um nulo no Estádio Olímpico de Roma diante do Verona de Miguel Veloso, em jogo em atraso da 17.ª jornada da Série A da liga italiana.

Um balde de água fria para os romanos que, neste acerto de calendário, tinham a possibilidade de ultrapassar o Inter Milão e subir ao segundo lugar, com apenas menos dois pontos do que a líder Juventus. No entanto, sem conseguir um golo, a equipa da capital segue no terceiro posto, agora a um ponto dos neroazzurri e a quatro dos bianconeri.

O Verona, com Miguel Veloso a titular, entrou melhor, mas a Lazio foi crescendo até ao intervalo que chegou com Luis Alberto a atirar ao poste. Os romanos elevaram a pressão na segunda parte, mas o Verona também podia ter marcado, com destaque para uma oportunidade de Lazovic a passe de Veloso.

Luis Alberto voltou a acertar no poste, aos 64 minutos, para desespero de Simone Inzaghi. O jogo acabou mesmo com mais uma oportunidade do espanhol, mas Silvestri defendeu com os punhos e o nulo não se desfez.

A Lazio perdeu, assim, uma oportunidade soberana de subir ao segundo posto e poder pressionar a Juventus.

