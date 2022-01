O Nápoles venceu em casa a Salernitana por 4-1, em jogo da 23.ª jornada da Liga italiana, e somou a terceira vitória seguida na competição.

Juan Jesus inaugurou o marcador para os napolitanos aos 17 minutos, mas Federico Bonazzoli empatou aos 33m.

Com Mário Rui no onze, o Nápoles voltou a passar para a frente em cima do apito para o intervalo, quando Dries Mertens fez o 2-1 na conversão de uma grande penalidade.

Na etapa complementar, o jogo ficou rapidamente resolvido. Rrahmani assinou o terceiro ao minuto 47 e Insigne fez o 4-1 final aos 53 minutos, também na conversão de um castigo máximo e depois de o Salernitana, último classificado da Serie A com apenas dez pontos, ficar reduzido a dez por expulsão de Veseli.

Outros resultados:

Spezia-Sampdoria, 1-0

Torino-Sassuolo, 1-1