A Serie A tem cinco pontos de agenda neste domingo. Nos primeiros três jogos, do início da tarde, a Roma bateu pela margem mínima o Veneza (1-0), o Cagliari venceu o Parma (2-1) e a Lazio goleou o Monza (5-1).

Comecemos por ordem cronológica. A Roma deslocou-se ao norte do país, à turística cidade de Veneza, para levar os três pontos para a capital. Um único golo de Paulo Dybala, de grande penalidade, fez a diferença.

As chances foram repartidas, mas curiosamente o Veneza teve um grande domínio de posse de bola, superior a 60%. A equipa continua... abaixo da linha de água, com 16 pontos, na penúltima posição. A Roma é nona, com 34 pontos.

Na Sardenha, o Cagliari venceu o Parma com Florinel Coman em destaque por ter marcado na estreia. Os insulares sobem na tabela para o 13.º posto, com 24 pontos, mais quatro que o Parma, 18.º.

No grande jogo da tarde, a Lazio de Nuno Tavares (titular) teve uma vitória dominadora sobre o Monza, por 5-1. Do lado perdedor estiveram os lusos Dany Mota e Pedro Pereira.

Taty Castellanos, com duas assistências e um golo, e Pedro, com um bis, foram as grandes figuras dos «laziale». Stefano Sensi reduziu de grande penalidade. A Lazio é quarta classificada, com 45 pontos. O Monza é último e tem a permanência cada vez mais em risco.