A Roma somou o quarto jogo sem vencer. A formação de Paulo Fonseca perdeu por 3-2 na receção ao Bolonha, na abertura da 23.ª jornada da Serie A.



O conjunto rossoblu marcou primeiro no Olímpico de Roma logo aos 16 minutos. Orsolini aproveitou um erro tremendo de Smalling e encostou perante Pau López. Os romanos não demoraram a responder e igualaram graças a um autogolo de Denswil (22m).



O 1-2 demorou quatro minutos. Barrow trabalhou na esquerda, fletiu para o interior e rematou com a bola a desviar em Cristante e a entrar. Na segunda parte, aos 51 minutos, o extremo deu um «nó cego» em Mancini e assinou o bis.



Classificação da Serie A



A Roma ainda reduziu por Henrikh Mkhitaryan, num golpe de cabeça, mas a expulsão de Cristante hipotecou as hipóteses de retirar pontos do encontro.



Os giallorossi continuam no 5.º lugar com 39 pontos, mas viram o Bolonha aproximar-se: é agora sexto com menos seis pontos.