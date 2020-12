A Roma de Paulo Fonseca venceu o Torino por 3-1 no jogo que fechou a 12.ª jornada da Série A da liga italiana e, desta forma, alcançou a Juventus no terceiro lugar da classificação.

Um jogo que ficou marcado pela expulsão de Wilfried Singo que, com dois cartões amarelos em poucos minutos, deixou os visitantes reduzidos a dez a partir do minuto quinze. Em superioridade numérica, a equipa da capital adiantou-se no marcador e chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Mikhraryan (27m) e Jordan Veretout (43m), este último na conversão de uma grande penalidade a punir uma falta de Gleison Bremer sobre Edin Dzeko.

Já no segundo tempo, os romanos aumentaram a vantagem, com um golo de Lorenzo Pellegrini numa boa jogada da Roma, antes de Andrea Belotti reduzir a diferença aos 73 minutos.

Com este triunfo, a Roma sobe até ao pódio da liga italiana, com os mesmos 24 pontos do que a Juventus, ficando agora a três do Inter Milão e a quatro do líder Milan no topo da classificação.