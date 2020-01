A Roma foi surpreendida pelo Torino (0-2) no Olímpico de Roma, num jogo da 18.ª jornada da Serie A.



Os giallorossi tiveram a primeira situação da partida, mas Sirigu evitou o golo de Zaniolo. Na resposta foi a vez de Pau López brilhar e travar o pontapé de Belotti. Porém, em cima do intervalo, o internacional italiano levou a melhor sobre o guarda-redes espanhol e inaugurou o marcador na capital italiana.



A segunda parte começou com Pau López a desviar para a trave um remate de Belotti. A partir desse lance, a equipa de Paulo Fonseca melhorou e esteve várias vezes perto do empate: Pellegrini tentou por duas vezes, sendo que numa delas falhou em plena pequena área.



Numa jogada de contra-ataque o Torino carimbou o triunfo. Smalling cortou a bola com o braço e após recurso ao VAR, o árbitro assinou grande penalidade que Belotti converteu no 2-0.



A Roma sofreu a segunda derrota em casa e viu a Lazio aumentar para quatro pontos a vantagem no terceiro posto.



Nos outros jogos desta tarde, o Génova bateu o Sassuolo por 2-1 enquanto o Hellas Verona de Miguel Veloso (cumpriu os noventa minutos) venceu por 2-0 no terreno da SPAL.



Classificação da Serie A