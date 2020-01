Parma e Verona voltam a sentir o cheiro da Europa depois de terem vencido os respetivos jogos da Série A. Vida mais complicada para Sampdória e Sassuolo que empataram e continuam no fundo da classificação.

Começamos por Verona, onde a equipa da casa recebeu e venceu o Lecce por 3-0. Com Miguel Veloso no onze titular, Dawidowicz abriu o marcador, aos 19 minutos, enquanto Matteo Pessina aumentou a vantagem aos 34. Já na segunda parte, o Lecce ficou reduzido a dez, aos 68 minutos, quando Cristian Dell’Orco viu um segundo cartão amarelo e o Verona ainda fez um terceiro golo, aos 87 minutos, com Pazzini a converter uma grande penalidade.

Com este triunfo, o Verona destaca-se no nono lugar, com 29 pontos, apenas menos dois do que o Milan que ocupa o último lugar de acesso à Europa. Melhor está ainda o Parma que, com uma vitória sobre a Udinese (2-0), alcançou os rossoneri na classificação. Neste jogo marcaram Gagliolo (19m) e Kulusevski (34m).

Mais abaixo na classificação, Sampdória e Sassuolo não foram além de um nulo no Luigi Ferraris.

Para este domingo estão ainda reservados dois grandes jogos: um dérbi na capital entre a Roma e a Lazio, além da receção do Nápoles à Juventus no San Paolo.

Confira a classificação da liga italiana